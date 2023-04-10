وصول 1000 مهاجر الي لامبيدوزا أمس

(أنسامد) - أبريل 10 - روما - وصل الليلة الماضية 1000 مهاجر الي جزيرة لامبيدوزا و هي تقع الي الجنوب من صقلية و الاقرب لافريقيا منها لايطاليا لذلك هي بمثابة حجر الزاوية للمهاجرين البؤساء.



كما وصل اليوم الاثنين 36 اخرين تم انتشالهم في منطقة البحث و الانقاذ .



و كانوا جميعاً علي متن قارب يبلغ طوله 7 امتار منذ صباح الجمعة الماضية الي ان تعرض القارب للغرق و تم انقاذهم و اقتيادهم الي مركز الاستقبال بالجزيرة.



وهم من جنسيات مختلفة :بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجامبيا و غينيا.



وقد شهد يوم الاحد 26 عملية هبوط علي الجزيرة بمعدل 974 لاجئ .كما بدأت نيابة اجريجنتي تحقيقاً حول غرق سفينة مهاجرين ليلة الاحد حيث تم انقاذ 22 منهم 9 سيدات بواسطة السفينة "نادير" التابعة للمنظمة الالمانية الغير حكومية "ريسك شيب" و التي استطاعت انتشال جثتي رجلين بالاضافة الي 18 مفقودين. (أنسامد).





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