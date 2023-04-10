وصول 1000 مهاجر الي لامبيدوزا أمس
كما وصل اليوم الاثنين 36 اخرين تم انتشالهم في منطقة البحث و الانقاذ .
و كانوا جميعاً علي متن قارب يبلغ طوله 7 امتار منذ صباح الجمعة الماضية الي ان تعرض القارب للغرق و تم انقاذهم و اقتيادهم الي مركز الاستقبال بالجزيرة.
وهم من جنسيات مختلفة :بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجامبيا و غينيا.
وقد شهد يوم الاحد 26 عملية هبوط علي الجزيرة بمعدل 974 لاجئ .كما بدأت نيابة اجريجنتي تحقيقاً حول غرق سفينة مهاجرين ليلة الاحد حيث تم انقاذ 22 منهم 9 سيدات بواسطة السفينة "نادير" التابعة للمنظمة الالمانية الغير حكومية "ريسك شيب" و التي استطاعت انتشال جثتي رجلين بالاضافة الي 18 مفقودين. (أنسامد).