إيطاليا : برلسكوني يستجيب بشكل جيد للعلاج
يخضع الملياردير الإيطالي، قطب الإعلام البالغ من العمر 86 عاما وزعيم حزب "فورزا إيطاليا"، للعلاج من التهاب الرئة وسرطان الدم المزمن.
وقال زانجريلو، الذي يرأس وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل بالإضافة إلى كونه الطبيب الشخصي لبرلسكوني : "أنا مطمئن لأننا نبذل قصارى جهدنا"، مضيفا : أنا هادئ لأن أمامي مريض وهو صديق عظيم، كما أنه أيضًا شخص معتاد دائمًا على إعطاء أفضل استجابة ممكنة.
وقالت مصادر طبية يوم السبت، إن برلسكوني يطلب بالفعل العودة إلى منزله، مضيفة أن حالته مستقرة، إلا أنه لا يزال يعاني من التهاب في الرئة. (أنسامد).