البابا فرنسيس يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في فلسطين

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى استئناف الحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.



وقال البابا فرنسيس خلال إحيائه قداس عيد الفصح : أعرب عن بالغ قلقي إزاء الهجمات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة والتي تهدد مناخ الثقة والاحترام المتبادل المنشود والضروري لاستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في جو من الثقة والاحترام المتبادلين.



كما أشار أيضا، إلى جميع النزاعات الجارية في العالم، بدءًا بالصراع في أوكرانيا، حيث دعا لمساعدة الشعب الأوكراني في مسيرته نحو السلام ومواساة الجرحى والذين فقدوا أحباءهم في الحرب والسماح بإعادة الأسرى سالمين إلى عائلاتهم.



وصلى البابا فرنسيس من أجل السلام في سوريا واستقرار لبنان، معربا عن تضامنه مع المجتمعات المسيحية المضطهدة في نيكاراغوا وإريتريا ونيجيريا وبوركينا فاسو. (أنسامد).





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