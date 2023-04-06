إيطاليا: برلسكوني يعاني من لوكيميا الدم المزمن

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - يعاني رئيس الوزراء الأسبق لثلاث فترات، سيلفيو برلسكوني، من ابيضاض الدم المزمن (لوكيميا)، وفقا للتقرير الطبي المنشور عن حالته عقب استقباله في العناية المركزة بمستشفى سان رافاييل، وفق طبيبه الشخصي ألبرتو زانجريلو.



وقال زانجريلو، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في المستشفى في ميلانو، أن برلسكوني كان يعاني من هذا النوع من سرطان الدم منذ بعض الوقت، مضيفا أن الهدف من علاجه هو الحد من آثار اللوكيميا.



وبين التقرير الطبيب الذي وقعه انجيلو ورئيس قسم الجراحين في زراعة النخاع، فابيو تشايسيري، أن الاستراتيجية العلاجية تهدف ايضا لعلاج عدوى الرئة، عبر علاج متخصص مختزل للخلايا يهدف إلى الحد من الآثار السلبية لالتهاب الغشاء المخاطي المفرط للمرضى، واستعادة الظروف الصحية الموجودة سابقا. (أنسامد).





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