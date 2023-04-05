جينتيلوني:سنعمل مع الحكومة الايطالية على تنفيذ خطة التعافي

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستعمل مع الحكومة الإيطالية لحل أي مشاكل مع خطة المرونة الوطنية والتعافي .



وكانت المفوضية قد ارجات قرارها بشأن الموافقة على شريحة ثالثة من التمويل بينما تقوم بتقييم التقدم الذي أحرزته إيطاليا في خطة تعافي ما بعد كوفيد لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر صديقا للبيئة وحداثة من خلال المشاريع الممولة بمساعدة ما يقرب من 200 مليار يورو من منح الاتحاد الأوروبي وقروض منخفضة الفائدة.



وقال جينتيلوني في تدشين مدينة بافيا كعاصمة ثقافة الأعمال في إيطاليا: ""نحن مقتنعون بأن خطة التعافي هي العلاج الوحيد لركود النمو. ومن الواضح أنه يتعين علينا العمل معا لتحقيق هذا الهدف".



واضاف ان "الحكومة الايطالية مقتنعة بذلك ايضا، وستعمل المفوضية الأوروبية مع الحكومة لجعل هذه البرامج قابلة للتنفيذ".



وتابع "إنني أدرك جيدًا أن هناك خطر حدوث تأخيرات، لكنني أعلم أيضًا أن هذه هي أولويتنا".



وكانت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قد صرحت إنها ليست قلقة بشأن التأخير في برنامج إعادة التأهيل الوطني. (أنسامد).





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