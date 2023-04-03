إيطاليا/ريجيني:علي المحكمة الدستورية التدخل لكسر الجمود
وصرح مكتب المدعي العام في روما إنه يطلب من قاضي الجلسات التمهيدية في روما المسؤول عن القضية إحالتها إلى المحكمة الدستورية من أجل التغلب على "الركود" في محاكمة الجواسيس الأربعة المتهمين بوفاة ريجيني في الحجز في يناير وفبراير 2016.
وقد حث على هذه الخطوة المدعي العام فرانشيسكو لو فوي ونائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو في المحكمة يوم الاثنين.
وبشأن الطلب المتعلق بمسألة دستورية مادة في قانون الإجراءات الجنائية حول موضوع "غياب" المتهم، احتفظ القاضي بقراره، مؤجلا الدعوى إلى 31 مايو. (أنسامد).