إيطاليا/ريجيني:علي المحكمة الدستورية التدخل لكسر الجمود

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - قال ممثلو الادعاء في روما، اليوم الاثنين، إنه يتعين على المحكمة الدستورية التدخل ومحاولة كسر الجمود في محاكمة جوليو ريجيني الناجمة عن رفض مصر تسليم المقر القانوني لضباط المخابرات الأربعة المشتبه في قيامهم بتعذيب الطالب الإيطالي حتى الموت في عام 2016.



وصرح مكتب المدعي العام في روما إنه يطلب من قاضي الجلسات التمهيدية في روما المسؤول عن القضية إحالتها إلى المحكمة الدستورية من أجل التغلب على "الركود" في محاكمة الجواسيس الأربعة المتهمين بوفاة ريجيني في الحجز في يناير وفبراير 2016.



وقد حث على هذه الخطوة المدعي العام فرانشيسكو لو فوي ونائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو في المحكمة يوم الاثنين.



وبشأن الطلب المتعلق بمسألة دستورية مادة في قانون الإجراءات الجنائية حول موضوع "غياب" المتهم، احتفظ القاضي بقراره، مؤجلا الدعوى إلى 31 مايو. (أنسامد).





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