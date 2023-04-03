وصول 1800مهاجرتونسي إلى إيطاليا منهم 300 قاصر منذ يناير

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - وصل ما يقرب من 1800 مهاجر غير نظامي من تونس إلى إيطاليا منذ بداية عام 2023 ، من بينهم 300 قاصر ، وفقًا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .



قال المتحدث الرسمي والمسؤول عن الهجرة في المنتدى التونسي لغير الحكومي رمضان بن عمر لإذاعة شمس المحلية ، إن قرابة 1800 مهاجر تونسي غير نظامي ، بينهم 300 قاصر ، وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري..



وأشار المسؤول إلى أنه بناء على البيانات المتاحة ، تمكن 1771 تونسيا من السفر إلى إيطاليا بين يناير ونهاية مارس من هذا العام.



وقال إن 136 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم أثناء العبور غير القانوني.



علاوة على ذلك ، قال بن عمر إن تونس أصبحت نقطة عبور مهمة للمهاجرين غير الشرعيين حيث تعمل شبكات تهريب دولية ، حيث تنقل أكثر من 3000 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا يوميًا. وأضاف المسؤول في FTDES أنه منذ 1 يناير من هذا العام ، منعت السلطات التونسية 14000 مهاجر من الوصول إلى الساحل الإيطالي بشكل غير قانوني ، وهو أربعة أضعاف الرقم المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 و 13 ضعف الرقم المسجل في الربع الأول من عام 2020. كما أنه ووصفت بداية العام الجاري بأنها "مأساوية" بسبب زيادة حطام السفن في شهري فبراير ومارس. (أنسامد).





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