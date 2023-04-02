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  2. إيطاليا : التزام حكومي بدعم المصابين بمرض التوحد

إيطاليا : التزام حكومي بدعم المصابين بمرض التوحد

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 2 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الحكومة كانت وستظل دائما ملتزمة التزاما راسخا بتحسين جودة الحياة وإندماج الأشخاص المصابين بالتوحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي يتم الاحتفال به في 2 ابريل.

وأضافت ميلوني : اليوم، يتم الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2007 لتعزيز الاهتمام بشكل أكبر بالأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

وأوضحت أنه بهذه المناسبة، ستضيء واجهة قصر شيجي (مقر مكتب رئاسة الوزراء) باللون الأزرق، من غروب الشمس يوم الأحد وحتى الساعة 6 صباح الاثنين.

وأكدت أنها لفتة صغيرة للتقرب من العائلات والجمعيات والمشغلين الذين يواجهون تحديات جسيمة كل يوم بالتزام وحب كبير.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، عن تخصيص 77 مليون يورو لتحسين جودة حياة المصابين باضطراب طيف التوحد وتطوير مشاريع للإندماج والمشاركة الكاملة في الحياة اليومية. (أنسامد).

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