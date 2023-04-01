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  2. البابا فرانسيس تعافى بعد عدوى في الصدر ويغادر المستشفى

البابا فرانسيس تعافى بعد عدوى في الصدر ويغادر المستشفى

سيقيم غدا قداس أحد الشعانين

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 1 - روما - قال البابا فرانسيس للصحفيين إنه "ما زال على قيد الحياة" وهو يغادر مستشفى في روما السبت بعد يومين من العلاج من التهاب في الشعب الهوائية.

ولدى سؤاله عن شعوره، أجاب البابا البالغ من العمر 86 عامًا: "لا زلت على قيد الحياة، كما تعلم".

و كان البابا فرانسيس، الذي غالبًا ما يستخدم كرسيًا متحركًا بسبب مشاكل في ركبته، واقفًا ولكنه متكئًا على عصا.

وفي حديثه عن المرض الذي أوصله إلى مستشفى جيميلي في روما، قال البابا "لقد شعرت بالتعب، لكنني لم أكن خائفًا" عندما شعر بالمرض وبحاجة إلى المساعدة بعد الظهور للجمهور العام يوم الأربعاء في ساحة القديس بطرس.

وخلال إقامته في المستشفي، زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأطفال في جناح السرطان وأحضر لهم مسابح وبيض الشوكولاتة لعيد الفصح ونسخًا من كتاب "ولد المسيح في بيت لحم ".

وخلال الزيارة التي استمرت حوالي نصف ساعة، منح البابا سر المعمودية لطفل رضيع اسمه ميجيل أنجل، يبلغ من العمر بضعة أسابيع فقط. وفي النهاية، عاد إلى جناحه الخاص.

وأخيرًا، أكد فرانسيس عند مغادرته أنه سيقيم قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس، قائلاً "غدًا سأحتفل بأحد الشعانين".

https://www.ansa.it/english/news/vatican/2023/03/31/pope-visits- cancer-ward-kids_f9d22a57-cee4-472c-be7f-f48bd03ad1b9.html (أنسامد).

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