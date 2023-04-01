تاياني : لا يجب أن تقود فرنسا وألمانيا وحدهما أوروبا
وأضاف تاياني أمام منتدى الحوار الإيطالي الإسباني التاسع عشر المنعقد في روما، أن إسبانيا وإيطاليا يمكنهما فعل المزيد من أجل وجود متوسطي أكبر داخل الاتحاد الأوروبي.
وتابع تاياني، المنسق الوطني لحزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني والرئيس السابق للبرلمان الاوروبي : من الصواب ان تكون اوروبا اكثر توازنا، منوها أنه لا ينبغي أن يقود التحالف الفرنسي الألماني وحده أوروبا.
وأكد وزير الخارجية، أنه تقع على عاتق إيطاليا وإسبانيا مهمة سياسية تتمثل في معالجة بعض المشاكل الأكثر حساسية بالنسبة لنا.
(أنسامد).