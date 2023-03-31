البابا فرنسيس يغادر المستشفى السبت

(أنسامد) - مارس 31 - روما - أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس سيغادر مستشفى جيميلي في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت، بعد أن نُقل إليه يوم الأربعاء بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.



وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، إن البابا فرنسيس قضى يومًا طيبا الخميس من الناحية "السريرية"، موضحا أنه من المقرر أن يعود إلى مقر إقامته في سانتا مارتا في الفاتيكان يوم السبت في ضوء الفحوصات التي تمت صباح الجمعة.



وكان ماتيو بروني صرح يوم الخميس، أن فرنسيس (86 عامًا) شهد "تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية" بعد علاجه من التهاب الشعب الهوائية باستخدام المضادات الحيوية.



وذكرت مصادر بالكرسي الرسولي، أن الليلة بين الخميس والجمعة مرت "بهدوء"، فيما قالت مصادر مطلعة أخرى إن "الوضع هادئ ومطمئن".



(أنسامد).





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