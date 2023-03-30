مباحثات "جزائرية-إيطالية" حول القضايا المتعلقة بالمتوسط

(أنسامد) - مارس 30 - روما - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.



وخلال اتصال هاتفي، أكد الوزيران على تقارب وجهات نظر البلدين القائمة على أساس احترام الشرعية الدولية والطموح المتبادل الذي يحدوهما في نشر الاستقرار والازدهار، لا سيما في المنطقة المغاربية وفي كل ربوع إفريقيا.



وشدد تاجاني على اهتمام إيطاليا بالتعاون مع الجزائر سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن "إيطاليا عازمة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجزائر لاسيما في مجالات القطاعات المبتكرة مثل الصناعات الزراعية والتكنولوجيات البنى التحتية الطبية الحيوية والرقمية ". (أنسامد).





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