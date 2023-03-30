الفاتيكان:البابا فرانسيس يقضي الليلة الماضية في مستشفى بروما

(أنسامد) - مارس 30 - روما - قضي البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الليلة الماضية في مستشفى إيميلي بالعاصمة الإيطالية روما، لإجراء فحوصات كانت مجدولة في السابق بالإضافة إلى الاشتباه في إصابته بعدوى تنفسية.



وقالت مصادر لوكالة أنسا الإيطالية، اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس قضى "ليلة هادئة" في المستشفى، وأن الفريق الطبي المشرف على حالته، عبر عن تفاؤله بشأن صحته.



وكان البابا فرانسيس قد نقل إلى المستشفى المذكور عصر أمس الأربعاء، من أجل "بعض الفحوصات المجدولة في السابق"، رغم بعض التقارير التي تشير إلى أنه تلقى علاج إثر إصابته بعدوى تنفسية.



ومن جانبها، أعربت أبرشية روما في بيان، اليوم الخميس، عن "كل محبتها وقربها لأسقفها" البابا فرنسيس الذي يتلقى العلاج في المستشفى من التهاب في الصدر .



وأكدت الأبرشية أنها تجري "دعاء متواصل وأقوى في هذا الوقت العصيب" للبابا، وتمنت له "الشفاء العاجل". (أنسامد).





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