الفاتيكان:البابا فرانسيس يقضي الليلة الماضية في مستشفى بروما
وقالت مصادر لوكالة أنسا الإيطالية، اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس قضى "ليلة هادئة" في المستشفى، وأن الفريق الطبي المشرف على حالته، عبر عن تفاؤله بشأن صحته.
وكان البابا فرانسيس قد نقل إلى المستشفى المذكور عصر أمس الأربعاء، من أجل "بعض الفحوصات المجدولة في السابق"، رغم بعض التقارير التي تشير إلى أنه تلقى علاج إثر إصابته بعدوى تنفسية.
ومن جانبها، أعربت أبرشية روما في بيان، اليوم الخميس، عن "كل محبتها وقربها لأسقفها" البابا فرنسيس الذي يتلقى العلاج في المستشفى من التهاب في الصدر .
وأكدت الأبرشية أنها تجري "دعاء متواصل وأقوى في هذا الوقت العصيب" للبابا، وتمنت له "الشفاء العاجل". (أنسامد).