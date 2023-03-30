إيطاليا: ماتاريلا يتمنى "الشفاء العاجل" لبابا الفاتيكان

(أنسامد) - مارس 30 - روما - أعرب الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا عن أمنياته بالشفاء العاجل جدا لبابا الفاتيكان، فرانسيس، إثر انتقال البابا إلى مستشفى بالعاصمة روما، بسبب عدوى تنفسية.



وخلال كلمة له خلال حدث نظمته منظمة إيطالية تعمل على إعادة تأهيل الصم والمكفوفين وأولئك الذين يعانون من أشكال مختلفة من الإعاقة الجسدية الشديدة أو إعاقة التعلم، تطرق ماتاريلا إلى حالة البابا فرانسيس، معربا عن "أطيب تمنياته بالشفاء العاجل" للبابا.



ويتلقى البابا العلاج في مستشفى بروما بعد نقله إليها أمس الأربعاء، بسبب التهابات في الصدر، ويقول الأطباء إنهم متفائلون بشأن حالته.



وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان، اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس، "في حالة جيدة خلال الليلة السابقة"، مشددا على أن صحته تتحسن بشكل متطور. (أنسامد).





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