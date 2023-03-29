إيطاليا : العثور على جثة مهاجرة على الصخور بجزيرة لامبيدوزا

(أنسامد) - مارس 29 - روما - عثر يوم أمس الثلاثاءعلى جثة مهاجرة القتها الامواج على الصخور بجزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.



وقد تم العثور على جثة امرأة، على الأرجح مهاجرة، في بونتا أليمو، منطقة كابو جريكالي، حيث توجد منارة لامبيدوزا، بعد أن لاحظ بعض الناس من لامبيدوزا وسائح الجثة بين الصخور.



وتم تنبيه مكتب المرفأ والذي بدوره طلب تدخل رجال الإطفاء. لم يتم إنتشال الجثة بعد، لكن فرقة الإطفاء تعمل علي ذلك.



لا يوجد أي تأكيد في الوقت الحالي على أنها يمكن أن تكون ضحية لحطام سفينتين يوم الجمعة الماضي في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.



وفي نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث تم انتشال ثماني جثث، بينهم سيدتان. (أنسامد).





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