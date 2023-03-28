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  2. محكمة فرنسية عليا ترفض تسليم 10 إرهابيين لإيطاليا

محكمة فرنسية عليا ترفض تسليم 10 إرهابيين لإيطاليا

أعضاء سابقون فى جماعة الألوية الحمراء

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 28 - روما - أكدت محكمة النقض العليا الفرنسية اليوم الثلاثاء رفضها تسليم 10 إرهابيين يساريين سابقين، معظمهم أعضاء سابقون فى جماعة الألوية الحمراء التى هيمنت بين عامي 1976 و1977، أثناء ما يسمى "أعوام الرصاص" فى إيطاليا .

أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكما أصدرته محكمة استئناف في 29 يونيو من العام الماضي برفض تسليم ثمانية رجال من بينهم جورجيو بيتروستيفاني، زعيم منظمة لوتا كونتينتوا (منظمة إرهابية ومتشددة يسارية متطرفة في إيطاليا) حكم عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في مقتل قائد شرطة ميلانو لويجي كالابريسي في 17 مايو 1972، وأيضا تسليم مارينا بيتريلا وروبرتا كابيلي العضوان السابقان في الألوية الحمراء.

وكان مكتب مدعي عام باريس قد إستأنف أمام محكمة النقض ضد قرار المحكمة الأدنى برفض طلب تسليم إيطاليا لعشرة إرهابيين يساريين سابقين لجأوا إلى فرنسا والذي تأسس على المادتين السادسة والثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة واحترام الحياة الخاصة والعائلية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن أعضاءالألوية الحمراء السابقين يجب على العكس من ذلك محاكمتهم في إيطاليا، قائلا "يجب أن يحكم عليهم على الأراضي الإيطالية".

كان ماكرون يتحدث بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف في باريس طلب إيطاليا تسليمهم لارتكاب أعمال "إرهابية" في السبعينيات والثمانينيات..

تم القبض على العشرة (8 رجال وإمرأتين) في عام 2021 ، وهي خطوة يبدو أنها أنهت ما يسمى بعقيدة ميتران التي كانت تحمي الإرهابيين الإيطاليين السابقين من العدالة الإيطالية طالما تخلوا عن الكفاح المسلح ، قبل إطلاق سراحهم في ظل أشكال مختلفة من الحرية المحروسة.

كان العديد من الإرهابيين السابقين أعضاء في الألوية الحمراء، وهي المجموعة التي اختطفت وقتلت رئيس الوزراء الإيطالي السابق ألدو مورو في عام 1978. (أنسامد).

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