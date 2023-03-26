فرنسيس للمحتشدين في ساحة القديس بطرس : لا تفقدوا الأمل أبدًا

(أنسامد) - مارس 26 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يوم الأحد المؤمنين إلى عدم فقدان الأمل حتى عندما يسقطون أو يشعرون بالإحباط.



وتعليقًا على إنجيل اليوم حول قيامة لعازر، دعا البابا فرنسيس الحشد المؤلف من 35000 شخص في ساحة القديس بطرس من أجل صلاة التبشير الملائكي "لعدم ترك أنفسنا للمشاعر السلبية لتسحقنا"، أو الألم والأخطاء وحتى الفشل، "لا تخفوها في داخلكم".



وتابع : إنزعوا العصائب التي تقيدكم، ولا تستسلموا للتشاؤم الذي يبعث على الإحباط، وللخوف الذي يعزُل، ولإحباط ذكرى الخبرات السيئة، وللخوف الذي يشلُّ.



وخلال صلاة التبشير الملائكي، صلى البابا فرنسيس من أجل شعب أوكرانيا والسكان المتضررين من زلزال تركيا وسوريا والأشخاص المتضررين من إعصار ميسيسيبي ومن أجل السلام والمصالحة في بيرو.



(أنسامد).





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