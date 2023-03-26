إيطاليا : وصول 43 لاجئًا ومهاجرًا إلى لامبيدوزا

(أنسامد) - مارس 26 - روما - وصلت مجموعة من 43 مهاجراً ولاجئاً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد أن تم إنقاذهم بواسطة خفر السواحل الإيطالي في منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية.



وتضم هذه المجموعة، مهاجرين من ساحل العاج وغينيا ومالي، من بينهم 19 امرأة وطفلين قاصرين. وكان هؤلاء المهاجرين قد انطلقوا من مدينة صفاقس بتونس مساء الجمعة.



ووصل يوم السبت ما مجموعه 1387 شخصًا إلى لامبيدوزا في 37 عملية إنزال منفصلة، فيما وصل يوم الجمعة 1778 شخصًا في 43 عملية إنزال.



كانت الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين انطلقت من تونس.



وكان من بين الوافدين الذين وصلوا يوم السبت، 97 ناجيًا من حادثتي غرق سفينتين وقعتا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية في وقت سابق من اليوم. كما انتشل رجال الانقاذ ثماني جثث.



ومساء يوم السبت، نقل زورق دورية تابع للشرطة المالية 128 شخصًا من لامبيدوزا إلى بوزالو في صقلية، ومن المقرر أيضا نقل 180 آخرين إلى بورتو إمبيدوكلي يوم الأحد.



في وقت مبكر من صباح الأحد، كان هناك 2494 شخصا في نقطة لامبيدوزا الساخنة، في حين أن السعة الرسمية تقل عن 400. (أنسامد).





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