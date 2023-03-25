ميلوني : "لقد تغيرت وتيرة الهجرة، وإيطاليا راضية"

(أنسامد) - مارس 25 - روما - قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، أمس الجمعة، إن هناك تغيرا داخل أوروبا بالنسبة لوتيرة الهجرة .



وأضافت ميلوني في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "النتائج جيدة وتظهر حسن النية في التعامل مع هذا الأمر".



وتابعت "بدأ التغيير في الوتيرة في المجلس (الأوروبي) الأخير ولكن الهجرة الآن هي هدف ذو أولوية وسيكون هناك "تحقق من تنفيذ النتائج في المجلس الأوروبي المقبل".



وأردفت ميلوني "هذا يدل على أنها لم تكن مبادرة تجارية ولمرة واحدة"، مضيفة أن إيطاليا يمكن أن تكون "راضية".



وفي حديثه للصحافة قبل ميلوني، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البلدين يريدان "العمل معا".



وأضاف ماكرون في لقاء ثنائي بينهما مساء الخميس إن الزعماء "ركزوا على الوضع في تونس المقلق للغاية بسبب التوتر السياسي والأزمة الاقتصادية الجارية".



وأشار ماكرون إلي أن "هناك ضغوط هجرة متزايدة من تونس إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي. هناك إرادة للعمل معا لمساعدة تونس على استعادة الاستقرار السياسي ووقف تدفقات الهجرة من خلال التعاون والحوار مع الرئيس التونسي". (أنسامد).





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