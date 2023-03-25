إيطاليا:وصول 2000 مهاجر إلى لامبيدوزا في غضون 24 ساعة

(أنسامد) - مارس 25 - روما - وصل حوالي 267 لاجئا ومهاجرا إلى لامبيدوزا بين ليلة الجمعة وصباح السبت، ليصل عدد الوافدين إلى أكثر من 2000 شخص في غضون 24 ساعة.



تدخلت سفينة الإنقاذ الإنسانية لويز ميشيل وسفن خفر السواحل وشرطة المالية لإنقاذ أربعة قوارب في محنة.



اعترضت شرطة المالية اثنين آخرين، أحدهما وصل بالفعل إلى الشاطئ.



كما اعترضت شرطة الكارابينيري مجموعة من 43 مهاجرا ولاجئا في جزيرة صقلية الجنوبية الصغيرة.



ولم يكن هناك ما يشير إلى القارب المستخدم في العبور.



جاء الوافدون الجدد بعد وصول 1778 مهاجرا ولاجئا إلى جزيرة لامبيدوزا يوم الجمعة.



وبعد نقل 525 لاجئا ومهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا يوم الجمعة، ذكرت التقارير أن هناك 1831 شخصا صباح السبت في مركز الإستقبال الذي تبلغ سعته 400 شخص. (أنسامد).





Ottieni il codice embed