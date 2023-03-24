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  2. الأغذية الزراعية الإيطالية بعد عام واحد من الحرب في أوكرانيا

الأغذية الزراعية الإيطالية بعد عام واحد من الحرب في أوكرانيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 24 - روما - تضائلت الضغوط التضخمية علي سوق الأغذية الزراعية الإيطالية بعد تصعيد خلال الأشهر الأخيرة ناجم عن أزمة الطاقة وحالة عدم الاستقرار الجيو سياسي الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في تقرير أصدره معهد خدمات السوق الزراعية والغذائية الإيطالية بمناسبة مرور عام على العدوان الروسي على حدود الاتحاد الأوروبي لعرض الوضع الحالي لأسواق الأغذية الزراعية بعد السيناريوهات الكارثية التي ظهرت في أعقاب الصراع.

أشار التقرير، إلي أن انخفاض أسعار النفط والغاز، وإعادة تقييم اليورو مقابل العملة الأمريكية، وكذلك السياسات النقدية التقييدية التي يطبقها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ساهمت في كبح جماح التضخم.

ويرصد التقرير انخفاض أسعار السلع الزراعية وفقا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة - الفاو - بعد الزيادات المسجلة بداية العام والتي تعزى إلى عوامل مختلفة، منها نقص الإمدادات لبعض المنتجات الزراعية وزيادة التكاليف اللوجستية، بالإضافة إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا والذي اشتد خلال النصف الاخير من العام الماضي.

ففي يناير 2023 - يقول التقرير - واصل المؤشرالعام تأكيد انخفاض أسعارالسلع، وعلى وجه الخصوص أسعار الزيوت النباتية التي واصلت الانخفاض مقارنة بالشهر السابق وبنسبة -24٪ مقارنة بشهر يناير 2022، بينما استقرت أسعار الحبوب في يناير علي نفس المستوى الذي كانت عليه في نهاية العام، مع بقاء المؤشر أعلى بنسبة 5٪ فقط مما كان عليه في يناير 2022.

ويقول التقرير، إنه بعد موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع في الاسواق الإيطالية خلال فترة كبيرة من عام 2022، تم رصد بوادر لاستقرار السوق.

ففي الأسبوع الثالث من فبراير، أظهرت الأسعار المسجلة في إيطاليا في مواقع التداول الرئيسية اتجاهاً نحو الهبوط. وعلى وجه الخصوص، استقر سعر القمح الخام عند 414.53 يورو / طن، بانخفاض قدره 16.5٪ مقارنة بشهر مارس 2022 ، ومع ذلك ظل أعلى بنسبة 16٪ من متوسط السعر في عام 2021.

وفيما يتعلق بالقمح الخام تحديداً، يجب التنويه أنه ليس هناك صلة مباشرة بينه وبين النزاع الروسي الأوكراني، وأن الانتعاش يرجع الي زيادة الانتاج من القمح الكندي بنسبة + 79٪ أي 5.4 مليون طن في عام 2022 مقارنة بالانتاج في عام 2021 والذى لم يصل الي النصف.

فيما يتعلق بالقمح العادي، فقد استقرت الأسعار عند 324.47 يورو / طن في فبراير 2023، أي 17٪ أقل مما كانت عليه في بداية الصراع.

وقد رصد التقرير الانخفاض التدريجي للأسعار بشكل أساسي بعد توقيع الاتفاقية التي سمحت بمرور السفن المحملة بالإنتاج الروسي والأوكراني من القمح عبر البحر الأسود، في سياق المحاصيل العالمية التي وصلت إلي مستويات قياسية في عام 2022 حيث وصلت إلي 796 مليون طن.

ويشير التقرير، إلي تأثر سوق الذرة أيضا بالحرب في أوكرانيا باعتبارها المورد العالمي الثالث، الا أن الأسعار سجلت انخفاضًا وصل الي -19٪ في فبراير 2023 مقارنة بالسعر القياسي البالغ 382.05 يورو / طن في مارس 2022، لكن انخفاض العرض والمخزون في عام 2022 يقود لتوقعات باستمرار الانخفاض في الأسعار في الأشهر المقبلة.

بالإشارة إلى منتجات البروتين المستخدمة في أعلاف تربية الحيوانات - يعلق التقرير - ينبغي أيضًا ملاحظة الانخفاض في أسعار فول الصويا بنسبة -138٪ في مارس 2022.

وفيما يتعلق بحركة التجارة، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يتسبب في الاضطرابات المخيفة التي كانت متوقعة، وإذا كانت تدفقات المنتجات ذات الأصل الروسي، وإن كانت محدودة اصلاً، سجلت بالفعل تباطؤًا كبيرًا، فقد أظهرت التدفقات ذات الأصل الأوكراني في كثير من الأحيان مؤشرات إضافية مهمة، وذلك بفضل مبادرة حبوب البحر الأسود والممتدة حتى نهاية شهر مارس. (أنسامد).

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