ميلوني: ليست أوروبا من تقرر كيف نحقق أهدافنا الطاقوية

(أنسامد) - مارس 23 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، اليوم الخميس، إن إيطاليا تشارك الاتحاد الأوروبي أهدافه المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة، لكنها لا تعتقد أنه يجب أن يقرر هو ما هي التقنيات التي يجب أن تستخدمها بلادها للوصول إليها.



وأضافت ميلوني قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يبدو لي أن أطروحة الحس السليم هي مطلقة، وبالتالي فإننا على ثقة من أنها سوف تكون حاضرة، وكذلك فيما يتعلق بالوقود الحيوي".



وأمس الأربعاء في حديثها إلى المشرعين قبل قمة الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة الوزراء إن الوقود الحيوي "يمثل تحديًا يمكن لإيطاليا مواجهته".



وتابعت ميلوني: "نحن في الطليعة".



واستطردت- في إشارة إلى أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحويل الطاقة-: "في ظل الأهداف، أعتقد أن التحدي الذي يواجه أي أمة هو عدم تدمير نظام الإنتاج الخاص بها". (أنسامد).





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