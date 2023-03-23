إيطاليا: خفر السواحل ينقذ 450 مهاجرا قرب سيراكيوز

(أنسامد) - مارس 23 - روما - نجح خفر السواحل الإيطالي في انقاذ ٤٥٠ مهاجرا كانوا على متن قارب صيد تم تحديد موقعه على بعد ١٠٠ ميل شرق سيراكيوز.



وتم تنفيذ العملية بالتنسيق بين خفر السواحل في كاتانيا مساء الخميس.



وتم الوصول إلى قارب الصيد، في ظروف غير مستقرة للملاحة، وإنقاذه من قبل سفينة كورسي وزورق خفر السواحل.



كما قدمت 3 سفن تجارية وسفينة دورية من فرونتكس كانوا قريبين الموقع، المساعدة.



وفي الصباح، تدخلت مركبات خفر السواحل لإنقاذ قارب صيد على متنه العديد من المهاجرين في منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الإيطالية وعلى وجه الخصوص على بعد حوالي 90 ميلاً من ساحل كالابريا الأيوني.



وفي العملية التي تم تنسيقها من قبل خفر سواحل ريجيو كالابريا، تم إنقاذ 295 مهاجرًا.



وتم انتشال الأشخاص الذين تم إنقاذهم ونقلهم إلى بر الأمان على متن ثلاثة زوارق دورية لخفر السواحل. (أنسامد).





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