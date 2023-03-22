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  2. تونس: امبروزيتي تتعاون مع دلتا سنتر لتعزيز حاذبية الأسواق

تونس: امبروزيتي تتعاون مع دلتا سنتر لتعزيز حاذبية الأسواق

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 22 - روما - وقعت دار امبروزيتي الاوروبية اتفاقية تعاون مع دلتا سنتر في تونس لدعم وتطوير الشركات الإيطالية والأوروبية في تونس وشمال افريقيا وتعزيز جاذبية هذه الاسواق.

ويؤكد بيان صادر عن الدار الأوروبية امبروزيتي، أنه بموجب الاتفاقية ستقدم دلتا سنتر في تونس كافة الخدمات عالية القيمة والتي جعلت من امبروزيتي إحدى المجموعات الرائدة للاستشارات و مراكز الابحاث الايطالية الخاصة و من بين الاكثر نفوذاً و المعترف بها دولياً.

وبفضل هذه الشراكة، ستتمكن الشركات الموجودة علي الأراضي التونسية من الاستفادة والاعتماد على الشبكة الكاملة للتحديثات والسيناريوهات الاستراتيجية وممارسات إدارة الأعمال المتقدمة والتي جعلت من الدار الأوروبية امبروزيتي نقطة مرجعية في الاستشارات الاستراتيجية للشركات والمؤسسات العامة.

وبالنسبة للإدارة العليا للشركات الموجودة في تونس، سيكون من الممكن الوصول إلى الخدمات المهنية من "امبروزيتي" من خلال "نادي امبروزيتي" الشهير الذي يضم بين أعضائه أكثر من 600 رئيس تنفيذي ورئيس لمجموعات متعددة الجنسيات والتي تنظم بشكل دوري اجتماعات ومقارنات حصرية متعمقة حول القضايا ذات الأولوية لتطوير الأعمال والأنظمة بين الدول.

وتعد إيطاليا اليوم بالفعل الشريك التجاري الرائد لتونس، التي تشهد تدفقاً متزايداً للاستثمارات من الشركات الأوروبية والإيطالية بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها السوق المحلي والموقع الجغرافي واهمية خطوط إنتاج في تونس وتجعل منها ميناءاً استراتيجياً للعمليات في منطقة شمال إفريقيا.

"لهذه الأسباب، قررنا أن يكون لنا حضوراً مباشراً في تونس لمساعدة رواد الأعمال ليس فقط في دخول السوق بنجاح، ولكن أيضًا في البقاء هناك بطريقة دائمة ومربحة"، بحسب بيان امبروزيتي.

دلتا سنتر هي شركة استشارية ومساعدة في مجال الأعمال، ساعدت في خلق 10000 فرصة عمل جديدة في تونس في السنوات الخمس الماضية.

و البيت الاوروبي امبروزيتي هي مجموعة استشارية للإدارة العليا، تأسست عام 1965 وتتواجد في 18 دولة.

ومنذ عام 1974، نظم هذا الأخير أحد المنتديات الاقتصادية الدولية الرئيسية، "منتدى Cernobbio" ، حيث يلتقي كل عام كبار ممثلي الصناعة والمال والسياسة العالمية. (أنسامد).

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