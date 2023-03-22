ازمة المياه تهدد 18 بالمائة من الناتج المحلي الايطالي

(أنسامد) - مارس 22 - روما - تهدد ازمة المياه في ايطاليا المؤسسات التي يبلغ دخلها السنوي حوالي 320 مليار يورو و التي تشكل 18 بالمائة من الناتج المحلي.



و يؤكد "الكتاب الابيض" الذى نشر بمناسبة اليوم العالمي للمياه تحت عنوان "قيمة المياه في ايطاليا" انه لمكافحة ازمة المياه يجب اعتماد الاقتصاد الدائرى القائمة علي خمس عناصر و هي:إعادة التفكير ، إعادة التصميم ، الترشيد ،إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.



تعاني ايطاليا حاليا من حالة من انعدام الوزن الحادة و التي تتسبب في مشاكل ضخمة للمزارعين خاصة في شمال البلاد.



و قالت الحكومة انها ستشكل فريق عمل بقيادة مفوض طوارئ لمواجهة ازمة المياه خاصة و ان العلماء يرون ان الظواهر الجوية العنيفة مثل موجات الحرارة و العواصف الشديدة والفيضانات اصبحت متكررة واكثر شدة بسبب التغيرات الجوية الناجمة عن الانبعاثات الحرارية التي تسبب فيها الانسان. (أنسامد).





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