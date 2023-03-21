الاتحاد الاوروبي يدعم ترشح روما لاستضافة اكسبو 2030
وقال علي هامش اجتماع مجلس الشئون الخارجية في بروكسل "سنقوم بتعبئة كافة الوفود في العالم اجمع لدعم ترشح روما لاستضافة "اكسبو".
و اضاف "نامل ان يدعم العالم الطلب الايطالي". (أنسامد).
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