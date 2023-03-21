الاتحاد الاوروبي يدعم ترشح روما لاستضافة اكسبو 2030

(أنسامد) - مارس 21 - روما - اعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ان ايطاليا تحظي بالدعم الكامل من جانب الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بطلبها للترشح لاستضافة "اكسبو2030".



وقال علي هامش اجتماع مجلس الشئون الخارجية في بروكسل "سنقوم بتعبئة كافة الوفود في العالم اجمع لدعم ترشح روما لاستضافة "اكسبو".



و اضاف "نامل ان يدعم العالم الطلب الايطالي". (أنسامد).





Ottieni il codice embed