ميلوني:على الاتحاد الأوروبي إعطاء إشارة جديدة لدعم كييف

(أنسامد) - مارس 20 - روما - قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني للمستشار الألماني أولاف شولتز عبر الهاتف يوم الاثنين، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعطاء إشارات جديدة لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.



وصرح مكتبها في قصر شيجي إن "رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، أجرت محادثة هاتفية مع مستشار المانيا الاتحادية، أولاف شولتز، استعدادا لإجتماع المجلس الأوروبي في الفترة من 23 إلى 24 مارس".



وأضاف المكتب "في لب المحادثة كانت الأولوية أن يعطي المجلس الأوروبي إشارة إضافية عن الدعم الشامل لأوكرانيا؛ التنفيذ السريع لقرارات المجلس الأوروبي في فبراير من أجل إدارة أوروبية نهائية لتدفقات الهجرة؛ والحلول الأوروبية للقدرة التنافسية لاقتصادات القارة، من خلال الاستخدام الكامل لأدوات الاتحاد الأوروبي المناسبة ". (أنسامد).





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