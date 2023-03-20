وصول سفينة إعادة الغاز المسال لحالته الغازية لمبيومبينو

(أنسامد) - مارس 20 - روما - وصلت سفينة إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية "جولار تاندرا" إلى ميناء بيومبينو التوسكاني بعد رحلة استغرقت 26 يوماً قادمة من سنغافورة عبر قناة السويس.



وتهدف هذه السفينة إلى سد الاحتياجات الايطالية من الغاز في أعقاب قرار الحكومة بالاستغناء عن الغاز القادم من روسيا عقب الغزو الروسي لاوكرانيا.



وقد واجه وصول السفينة معارضة شديدة من جانب المسئولين المحليين بقيادة عمدة بيومبينو فرانشيسكو فيراري.



ويبلغ طول السفينة 300 متر وارتفاعها 55 متر ولن تبدأ في العمل إلا بعد عدة أشهر ولديها القدرة على تحويل (تغييز) حوالي 5 مليارات متر مكعب من الغاز خلال عام.



كما سيتم استخدام مرفقاً اخر في مدينة رافين لتحويل 13 مليار متر مكعب في السنة. (أنسامد).





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