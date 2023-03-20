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  2. مزارع ايطالية -24٪ انبعاثات.. مشغلين ضد الاتحاد الأوروبي

مزارع ايطالية -24٪ انبعاثات.. مشغلين ضد الاتحاد الأوروبي

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 20 - روما - خفضت المزارع الايطالية الانبعاثات الحرارية خلال الثلاثين سنة الاخيرة بنسبة 24 بالمائة علي عكس الزيادة المسجلة في جميع انحاء العالم و المقدرة بحوالي 16 بالمائة .

ففي الوقت الذي خفضت فيه المزارع الايطالية انبعاثاتها بنسبة الربع في الفترة ما بين 1990 -2020 سجلت البرازيل زيادة تصل الي 44 بالمائة و المغرب و تركيا 23 بالمائة و الهند 21 بالمائة و تونس 18 بالمائة و الصين 8 بالمائة و ايرلندا 6 بالمائة و الولايات المتحدة 3 بالمائة.

ووفقاً لتحليل البيانات يدعو مركز دراسات "ديفولجا" التابع لشركة "كولديريتي" الزراعية المؤسسات و المشغلين لبدء معركة جديدة في الاتحاد الاوروبي بعد الاتفاق التوافقي بحل وسط بشان التوجيهات الجديدة للحد من الانبعاثات الحرارية للصناعات و لاول مرة علي تربية الثروة الحيوانية المتوسطة و الصغيرة و الذي وافق عليه مجلس وزراء البيئة بالاتحاد الاوروبي في 16 مارس الماضي باستثناء إيطاليا.

و طالب المركز اما مناقشة التوجيهات او ابقاء الوضع السائد علي ما هو عليه مؤكداً ان مثل تلك التوجيهات تضر باكثر الدول الاوروبية المنتجة للثروة الحيوانية مثل فرنسا التي خفضت بالفعل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 20 بالمائة و المانيا التي خفضتها بنسبة 40 بالمائة و التي بدورها كان لها دور فعال بالنسبة لخفض الانبعاثات الحرارية علي المناخ. (أنسامد).

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