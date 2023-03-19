إيطاليا: إقامة متحف الهولوكوست في روما بتكلفة 10 ملايين يورو

(أنسامد) - مارس 19 - روما - من المقرر إقامة متحف الهولوكوست (المحرقة) الذي طال انتظاره، في روما بعد أن خصصت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذا الأسبوع 10 ملايين يورو لتنفيذ المشروع، بعد 20 عاما من تقديم الخطة الأولية.



وقال وزير الثقافة جينارو سانجوليانو: "يوجد متحف للمحرقة في كل العواصم الأوروبية الكبرى، ويبدو أنه من الضروري أن يكون هناك متحف في بلادنا أيضا".



من المحتمل أن يتم إقامة المتحف على أراضي فيلا تورلونيا، وهو موقع ذو أهمية رمزية لأنه موطن لسراديب الموتى اليهودية في القرنين الثالث والرابع وهو المقر السابق للديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.



وصرح رئيس البلدية روبرتو جوالتيري: "ستؤدي إدارة مدينة روما دورها حتى يتم إنجاز العمل بأسرع ما يمكن".



ومن جانبه قال لوكا زيفي، المهندس المعماري المسؤول عن المشروع، إن العمل يجب أن يبدأ بنهاية الربيع. (أنسامد).





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