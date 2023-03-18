إيطاليا : مجلس الوزراء يوافق على مرسوم جسر ميسينا

(أنسامد) - مارس 18 - روما - وافقت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على مرسوم يمهد الطريق لبناء جسر بين البر الرئيسي لإيطاليا وجزيرة صقلية عبر مضيق ميسينا.



وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني، بالمشروع، ووصفه بأنه "يوم تاريخي لإيطاليا بأكملها".



وقال سالفيني في مقطع فيديو من قصر "تشيجي" عقب اجتماع مجلس الوزراء : بعد 50 عاما وافقت هذه الحكومة على (بناء) الجسر الذي يربط صقلية ببقية إيطاليا وأوروبا".



وتابع أن، مشروع الجسر سيخلق "عملًا حقيقيًا لعشرات الآلاف من الأشخاص" لسنوات عديدة، مضيفًا أن المشروع سيكون "آمنًا تمامًا".



درست العديد من الحكومات الإيطالية السابقة تنفيذ فكرة هذا المشروع المثير للجدل، لكنه لم يرى النور لأسباب عديدة، من بينها التكلفة العالية التي تبلغ عدة مليارات من اليوروهات. (أنسامد).





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