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  2. أحد الناجين من حادث كوترو يقول إنه يعرف أن روما توفر الحماية

أحد الناجين من حادث كوترو يقول إنه يعرف أن روما توفر الحماية

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 18 - روما - ذكرت مصادر أمس الجمعة، أن أحد الناجين من حادثة غرق قارب المهاجرين في 26 فبراير قبالة ستيكاتو دي كوترو في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، قال لقاضي التحقيق إنه "يعلم أن إيطاليا توفر الحماية".

كان هذا الناجي يدلي بشهادته في جلسة استماع أمام محكمة في كاتانزارو للقصر بشأن بقضية صبي يبلغ من العمر 17 عامًا يشتبه في كونه أحد المهربين.

وأفادت تقارير، أن هذا الشاهد قال للقاضي، إن المهربين أخبروه أنه سيتم إنقاذ اللاجئين والمهاجرين الموجودين على متن القارب الذي أبحر من تركيا، بمجرد وصولهم إلى المياه الإيطالية. ومع ذلك، عندما وصل إلى الشاطئ لم ير سوى ضابطي شرطة وصياد.

ولفت إلى إنه خاض هذه الرحلة تحت سطح المركب ولم يكن على علم بأحوال البحر.

جدير بالذكر أن 86 لاجئًا ومهاجرًا لقوا حتفهم في حادث غرق قارب صيد يُعتقد أنه كان يحمل حوالي 180 شخصًا معظمهم من أفغانستان وسوريا وإيران، بعد تحطمه في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ.

نجا 80 شخصًا من هذه المأساة، بينما لا يزال هناك ما يقرب من 20 شخصًا في عداد المفقودين، ويُخشى أنهم لقوا حتفهم. (أنسامد).

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