إيطاليا : إيلي شلاين تدعو المعارضة للعب دور أكثر فعالية

(أنسامد) - مارس 17 - روما - دعت إيلي شلاين، الزعيمة الجديدة للحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض المنتمي ليسار الوسط، زملائها من قادة المعارضة للانضمام إليها في مناقشات دائمة حول القضايا الرئيسية من أجل أن يكونوا "أكثر فعالية" في أداء دورهم كمعارضة.



وقالت شلاين خلال لقائها بزعيم حركة خمس نجوم ورئيس الوزراء الايطالي السابق، جوزيبي كونتي، وزعيم حزب أزيوني التابع لتيار الوسط كارلو كاليندا وسكرتير حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني خلال مؤتمر الاتحاد العام الإيطالي للعمل : دعونا نحبس أنفسنا في غرفة، حتى في وقت متأخر من الليل، من أجل إيجاد شيء نفعله معًا.



ومن جانبه، قال كونتي ردا على فكرة طاولة المناقشات الدائمة : كل قوة تقدمية "يجب" أن تشكل جبهة موحدة "ضد" قوى اليمين المحافظ.



وأشاد فراتوياني بهذه المبادرة، قائلا : بكل صدق، لقد تأخرنا قليلاً بالفعل، فيما أكد كاليندا أنه وكونتي يجريان منقاشات بالفعل بشأن الحد الأدنى للأجور. (أنسامد).





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