ماتاريلا : الجمهورية الإيطالية أظهرت التمسك بالقيم الدستورية

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة، أن الجمهورية الإيطالية أظهرت في مناسبات عديدة مشاعر الوحدة والتلاحم من خلال "التمسك بإحكام" بالقيم المنصوص عليها في الدستور، بما في ذلك في الآونة الأخيرة خلال جائحة فيروس كورونا.



وقال ماتاريلا في رسالة بمناسبة يوم الوحدة الوطنية والدستور والنشيد الوطني والعلم الذي تحتفل به الدولة سنويًا في 17 مارس: إنها نفس القيم التي تلهم مجتمعنا، وتضمن الموارد المعنوية اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة التي يضعها العالم المعاصر أمامنا.



وتابع : إن الدستور والنشيد الإيطالي والعلم هي النقاط المرجعية التي توجهنا في الالتزام المشترك بتدعيم إيطاليا القائمة على السلام والحرية وحقوق الإنسان.



وضع سيرجيو ماتاريلا إكليلاً من الزهور، صباح يوم الجمعة، على قبر الجندي المجهول في روما في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية ليوم الوحدة الوطنية والدستور والنشيد الوطني والعلم.



كما حضر الحفل كل من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيس مجلس الشيوخ إيناسيو لا روسا ورئيسة المحكمة الدستورية سيلفانا سيارا.



(أنسامد).





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