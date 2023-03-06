ميلوني:سنبذل قصارى جهدنا "لوقف الوفيات في البحر"

(أنسامد) - مارس 6 - روما - طالبت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني بضرورة الاستجابة لنداء البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب البشر في أعقاب غرق سفينة مهاجرين الأسبوع الماضي قبالة كالابريا والذي قتل فيه ما لا يقل عن 70 شخصًا.



وقالت ميلوني على فيسبوك "كلمات الأب الأقدس نداء كبير لجميع المؤسسات"وأضافت "نحن نقوم بدورنا كحكومة ، ونستمر في بذل كل الجهود اللازمة لمكافحة المتاجرين بالبشر ووقف الوفيات في البحر".



وقال البابا إن المهربين يجب أن يتوقفوا لأنه أعرب عن ألمه من الكارثة التي وقعت قبالة بلدة كوترو في كالابريا خلال قداس أنجيلوس يوم الأحد.



وقال البابا "أتمنى أن يتم إيقاف المتاجرين بالبشر ، وألا يستمروا في إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء".



واوضت ميلوني في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لأبو ظبي" أن السلطات الإيطالية لم تتلق تنبيهًا من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس بأن قارب الصيد الذي كان يستقله طالبو اللجوء ، والذي تحطم في المياه الهائجة ، كان في خطر.



وقالت: "على الرغم من أننا نعمل على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ، فقد واصلنا إنقاذ جميع الأشخاص (في محنة في البحر)".



وتحاول الحكومة الايطالية تثبيط أنشطة سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط ، قائلة إنها تعمل كعامل جذب ، وقد أصدرت مرسومًا ينظم هذه العمليات.



(أنسامد).



