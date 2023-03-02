6 مليون أجنبي في إيطاليا، وانخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين

(أنسامد) - مارس 2 - روما - أكد التقرير السنوي الثامن والعشرين عن الهجرة الذي قدمته في ميلانو مؤسسة "اي اس ام يو"، أن عدد السكان الأجانب في إيطاليا يزيد قليلاً عن 6 ملايين في بداية عام 2022 بزيادة قدرها 88 الف عن العام السابق.



وأشار التقرير، إلى أن عدد المهاجرين غيرالنظاميين بلغ 8.4% من إجمالي السكان، حيث انخفض من 519000 في بداية 2021 ليبلغ 506000 العام الماضي.



وقال تقرير المعهد، إن الانخفاض يرجع إلي التقدم الذي تحقق بعد العفو عن العمال الأجانب غير المصرح لهم الذي أطلقته إيطاليا عام 2020.



وجدير بالذكر أنه قد تم اصدار حوالي 242000 تصريح إقامة عام 2021 .و يأتي المغاربة علي رأس الأجانب في إيطاليا، يليهم الألبان ثم الصينيون والأوكرانيون.



وقد ارتفع عدد القادمين عن طريق البحر إلي إيطاليا في 2022 بنسبة 55.8% ليصل إلي 105129مقارنة مع العام السابق، مع وصول 20542 وافداً من مصر و18148 من تونس و 14982 من بنجلاديش. (أنسامد).



