إيطاليا تعتزم السماح بدخول 500 الف مهاجر هذا العام

(أنسامد) - مارس 1 - روما - اعلن و زير الزراعة والغابات و الامن الغذائى الإيطالي فرانشيسكو لولو بريجيدا ان بلاده تعتزم السماح بدخول 500 الف مهاجر الي اراضيها هذا العام.



واضاف الوزير "نحن نعمل هذا العام علي ادخال 500 الف مهاجر و يمكن ان يتم ذلك عن طريق اليات متعددة الاقطاب و اتفاقيات ثنائية لدعم الهجرة الشرعية".



و قال في النهاية " ان الاستفادة من تدفقات المهاجرين فكرة جيدة لان إيطاليا لديها خطة تدفق تم تجاهلها لسنوات طويلة الا انها قد تكون مدخلاًلاولئك الذين يريدون القدوم لإايطاليا بشكل شرعي و بمنتهي الامان". (أنسامد).



