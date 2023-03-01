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إيطاليا تعتزم السماح بدخول 500 الف مهاجر هذا العام
    (أنسامد) - مارس 1 - روما - اعلن و زير الزراعة والغابات و الامن الغذائى الإيطالي فرانشيسكو لولو بريجيدا ان بلاده تعتزم السماح بدخول 500 الف مهاجر الي اراضيها هذا العام.

    واضاف الوزير "نحن نعمل هذا العام علي ادخال 500 الف مهاجر و يمكن ان يتم ذلك عن طريق اليات متعددة الاقطاب و اتفاقيات ثنائية لدعم الهجرة الشرعية".

    و قال في النهاية " ان الاستفادة من تدفقات المهاجرين فكرة جيدة لان إيطاليا لديها خطة تدفق تم تجاهلها لسنوات طويلة الا انها قد تكون مدخلاًلاولئك الذين يريدون القدوم لإايطاليا بشكل شرعي و بمنتهي الامان". (أنسامد).

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