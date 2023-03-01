إيطاليا تعتزم السماح بدخول 500 الف مهاجر هذا العام

(أنسامد) - مارس 1 - روما - اعلن و زير الزراعة والغابات و
الامن الغذائى الإيطالي فرانشيسكو لولو بريجيدا ان بلاده تعتزم
السماح بدخول 500 الف مهاجر الي اراضيها هذا العام.
واضاف الوزير "نحن نعمل هذا العام علي ادخال 500 الف مهاجر و يمكن
ان يتم ذلك عن طريق اليات متعددة الاقطاب و اتفاقيات ثنائية لدعم
الهجرة الشرعية".
و قال في النهاية " ان الاستفادة من تدفقات المهاجرين فكرة جيدة
لان إيطاليا لديها خطة تدفق تم تجاهلها لسنوات طويلة الا انها قد
تكون مدخلاًلاولئك الذين يريدون القدوم لإايطاليا بشكل شرعي و
بمنتهي الامان". (أنسامد).