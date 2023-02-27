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البابا فرنسيس يعبرعن ألمه من اجل ضحايا غرق قارب مهاجرين
    (أنسامد) - فبراير 27 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن حزنه إزاء حادث غرق قارب مهاجرين على ساحل كالابريا، بالقرب من كروتوني، والذي أسفر عن مصرع أربعين شخصا على الأقل من بينهم العديد من الأطفال.

    وقال عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي : بلغني بألم خبر تحطم قارب على ساحل كالابريا، بالقرب من كروتوني. وقد تمَّ إلى الآن انتشال أربعين قتيلاً من بينهم العديد من الأطفال.

    وأضاف البابا فرنسيس : أُصلّي من أجل كل واحد منهم ومن أجل المفقودين ومن أجل المهاجرين الآخرين الذين ما زالوا على قيد الحياة. أشكر جميع الذين قدموا المساعدة وجميع الذين يقدّمون الاستقبال. (أنسامد).

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