تعرض إيطاليا لهجمات إلكترونية بعد زيارة ميلوني إلى كييف

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني، إن موجة الهجمات الإلكترونية التي شنت يوم الأربعاء الماضي على الشركات والمؤسسات العامة الإيطالية كانت "تهديدا وتحذيرا" بعد أن زارت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني كييف يوم الثلاثاء وأكدت دعم إيطاليا لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.



وقد نجحت أنظمة الدفاع الإلكتروني في تقليص تأثير الهجمات.



وأعلنت جماعة NoName057 الموالية لروسيا مسؤوليتها عن الهجمات في بيان على تليجرام أشارت فيه إلى موافقة الحكومة على حزمة سادسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا واتهمت إيطاليا بأنها "معادية للروس". (أنسامد).



