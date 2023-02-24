إيطاليا تحذر من زيادة أعداد قطع الأسطول الروسي في المتوسط

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - حذر قائد البحرية الإيطالية، من الزيادة الأخيرة في عدد السفن الروسية في البحر المتوسط، والتي يمكن أن تهدد بوقوع حوادث في المنطقة.



وأوضح إنريكو كريديندينو، خلال جلسة استماع في لجنة الدفاع بمجلس النواب، "لقد انعكست الآثار المباشرة للحرب في أوكرانيا على أمننا مرة أخرى في البحر، والتي تتمثل في الزيادة الكبيرة في أعداد الأسطول الروسي في البحر المتوسط والبحر الأسود إلى مستوى لم نشهده حتى في أيام الحرب الباردة".



وتابع، "ازداد عدد السفن الروسية في البحر المتوسط، وهو عدد كبير لا يشكل تهديدا مباشرا للأراضي الوطنية ولكنه يزيد التوتر بشكل كبير"، مستطردا، "الروس لديهم موقف عدواني لم يكن مألوفا في البحر المتوسط، ولم يكن واضحا في السابق إلا في بحر البلطيق".



وحذر المسؤول العسكري من "خطر وقوع حادث، وعندما يكون هناك حادث من هذا النوع، فأنت لا تعرف أبدا أين قد ينتهي بك الأمر". (أنسامد).



