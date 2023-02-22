ميلوني للأوكرانيين في مدينة بوتشا: "لستم وحدكم"

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - زارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، مدينة بوتشا الأوكرانية لتكريم المدنيين الذين قُتلوا هناك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد تأثرت بشكل واضح عندما سمعت قصص الفظائع.



وبعد مشاهدة معرض صغير لصور أهوال المجزرة، طلبت ميلوني من مترجمها ترجمة الرسالة - "أنتم لستم وحدكم".



وقالت ميلوني للمسؤولين الأوكرانيين في بوتشا: "يمكنكم الاعتماد على إيطاليا. لقد كنا معكم منذ البداية وسنظل حتى النهاية.



وتابعت "سوف نكافح من أجلكم ومن أجل حريتكم".



وقد زارت رئيسة الوزراء كنيسة القديس أندرو الأرثوذكسية في بوشا ووضعت إكليلا من الزهور على مقبرة جماعية هناك حيث دفنوا الضحايا.



وقد أهدي المسؤولون المحليون ميلوني ميدالية مصنوعة من الرصاص المستعمل.



ثم توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى إيربين، وهي مدينة أخرى قتل فيها مدنيون بعد غزو القوات الروسية.



وقد وصلت ميلوني إلى كييف أمس لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أنسامد).



