رئيسة وزاء إيطاليا في طريقها الي كييف

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في طريقها إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وذكرت قناة سكاي تي في تي جي 24 أن ميلوني استقلت القطار ليلاً من بولندا إلى كييف ، حيث من المتوقع أن تكون في الصباح.



قالت الحكومة الإيطالية إن ميلوني تحدثت هاتفياً مساء الاثنين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي عاد لتوه إلى بولندا بعد زيارة مفاجئة إلى كييف.



وقال بالاس شيغي في بيان "ناقش الزعيمان التنسيق الوثيق المستمر بينهما بشأن دعم أوكرانيا بما في ذلك المساعدة في القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية." ووعدت ميلوني ، التي كانت حاضرة يوم الاثنين في بولندا ، بأنها ستذهب إلى أوكرانيا قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير.".



أعلنت خدمات السيدة ميلوني ، مساء الاثنين ، عن إرسال معدات كهربائية إلى أوكرانيا (محولات ومولدات وكابلات وملحقات) بقيمة "عدة ملايين يورو" والتي ستضمن إمداد الكهرباء لما يعادل ثلاثة ملايين شخص.



على المستوى العسكري ، يجب على إيطاليا تسليم نظام الدفاع الجوي متوسط ;;المدى إلى كييف في الربيع ، بالتعاون مع فرنسا.



منذ توليها المنصب في أكتوبر ، كررت جيورجيا ميلوني دعم بلادها لكيف. في خطابها الأول أمام البرلمان ، كانت قد وعدت "بالاستمرار في أن تكون شريكًا موثوقًا لحلف الناتو في دعم أوكرانيا" ، تماشياً مع سلفها ماريو دراجي. (أنسامد).



