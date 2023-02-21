رئيسة وزراء إيطاليا تصل كييف

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى كييف اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



كانت ميلوني استقلت القطار ليلاً من بولندا إلى كييف.



من جهة اخري قالت الحكومة الإيطالية إن ميلوني تحدثت هاتفياً مساء الاثنين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي عاد لتوه إلى بولندا بعد زيارة مفاجئة إلى كييف.



ووعدت ميلوني ، التي كانت حاضرة في بولندا ، بأنها ستذهب إلى أوكرانيا قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير.".



أعلنت خدمات السيدة ميلوني ، مساء الاثنين ، عن إرسال معدات كهربائية إلى أوكرانيا (محولات ومولدات وكابلات وملحقات) بقيمة "عدة ملايين يورو" والتي ستضمن إمداد الكهرباء لما يعادل ثلاثة ملايين شخص.



على المستوى العسكري ، يجب على إيطاليا تسليم نظام الدفاع الجوي متوسط ;;المدى إلى كييف في الربيع ، بالتعاون مع فرنسا.



منذ توليها المنصب في أكتوبر ، كررت جيورجيا ميلوني دعم بلادها لكيف. في خطابها الأول أمام البرلمان ، كانت قد وعدت "بالاستمرار في أن تكون شريكًا موثوقًا لحلف الناتو في دعم أوكرانيا" ، تماشياً مع سلفها ماريو دراجي. (أنسامد).



