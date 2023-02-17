إيطاليا: جيو بارنتس تصل إلى أنكونا وعلى متنها 48 مهاجرا

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - من المتوقع أن تصل سفينة إنقاذ المهاجرين، جيو بارنتس، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، إلى ميناء أنكونا الإيطالي ظهر يوم الجمعة، وعلى متنها 48 مهاجرا وطالب اللجوء، بينهم 9 قاصرين، بحسب مصادر رسمية مطلعة.



وأنقذت السفينة هؤلاء المهاجرين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.



وسمحت السلطات الإيطالية لسفينة جيو بارنتس بإنزال حمولتها في ميناء مخصص لها، وهو ميناء أنكونا، وهو ميناء مخصص أيضا لسفينة "أوشن فايكينغ"، ضمن مرسوم جديد أقرته السلطات الإيطالية في يناير الماضي بشأن تدفقات المهاجرين.



وتنتظر المدينة قرارا من وزارة الداخلية لتخصيص سكن لهؤلاء المهاجرين الجدد، بينما سمحت بوضع القاصرين التسعة القادمين ضمن نظام الاستضافة والاندماج.



وفي السابق، استقبلت أنكونا 39 مراهقا وطفلا. وبمجرد وصولهم، تم استقبالهم بخمس وحدات على الرصيف 22 من الميناء، للعمل على تحديد الهوية وتوفير عيادات طبية وخدمات أخرى. (أنسامد).



