تاياني: إيطاليا تقف إلى جانب كييف

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن إيطاليا تقف إلى جانب كييف.



جاءت تلك التصريحات بعد خلاف نشب بسبب تصريحات رئيس الوزراء الايطالي السابق وزعيم فورزا إيطاليا سيلفيو برلسكوني ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وفي تصريحات له قال برلسكوني إنه "لن يلتقي أبدًا" بزيلينسكي كما فعلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس الماضي، مضيفًا أن لديه وجهة نظر "سلبية للغاية" تجاه سلوك زيلينسكي.



وتابع تاياني أن الحكومة الإيطالية مرتبطة بقوة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب". (أنسامد).



