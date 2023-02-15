ماتاريلا:علي الدولة حماية حرية واستقلال الصحافة

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن على الدولة ضمان الظروف اللازمة لاستقلال وتعددية وسائل الإعلام.



في رسالة إلى المؤتمر الوطني السنوي لنقابة الصحفيين قال ماتاريلا إن "خلق وضمان شروط الصحافة المستقلة هو عمل المؤسسات والمجتمع المدني بمختلف أشكاله وصناعة الإعلام والضمير المهني لكل صحفي".



وأضاف "الاقتصاد السليم يتميز بصناعة إعلامية قادرة على التأكيد بقوة على وظيفتها ، وليس موجهة نحو المصالح الحزبية ، بل موجهة نحو تطبيق الدستور ، الذي يؤكد حق المواطنين في حرية المعلومات".



وقال إنه من الضروري التدخل ، بما في ذلك استخدام المال العام ، لصالح "التعددية" الإعلامية من خلال "دعم" عمليات الابتكار التي تؤكد الدور الحاسم للمسؤولية الصحفية والمهنية "في نقل الأخبار.



(أنسامد).



