تاياني : كأس رايدر سيروج لإيطاليا لإستضافة إكسبو 2030

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أول أمس الجمعة، إن كأس رايدر للجولف-2023 في روما هذا الخريف يوفر فرصة كبيرة للترويج لإيطاليا وعرض كنوزها على نطاق عالمي للترويج لاستضافة إيطاليا لمعرض إكسبو 2030.



وأضاف "يقدم كأس رايدر حافزا كبيرا للتجارة، وفرصة خاصة أيضا لتعزيز السياحة والكشف عن كنوز بلادنا للعالم بأسره، وفي الوقت نفسه، يوفر الحدث فرصة غير عادية لزيادة الوعي حول نظام إيطاليا".



وتابع تاياني : إن المسابقة بين أوروبا والولايات المتحدة، والتي ستقام في إيطاليا لأول مرة هذا العام، ستكون بمثابة لقاء مع التاريخ ليس فقط للجماهير الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة، ولكن أيضا من أجل إيطاليا.



وقال نائب رئيس الوزراء: "هذا بفضل الشعبية العالمية التي يتمتع بها كأس رايدر. يجذب الحدث اهتماما عالميا وستظهر المدينة الخالدة وجها جديدا للعالم من خلال استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية"، مضيفا أن "هذا حدث استثنائي، سيظهر، إلى جانب العملية التنظيمية الكبيرة الجارية بالفعل لليوبيل الكاثوليكي في عام 2025، القدرة الاستقبالية والتنظيمية لروما والبلد بأكمله".



وتابع "كأس رايدر والأحداث الكبرى الأخرى التي خططت لها الحكومة تظهر، في رأيي، أسس المبادرات المستقبلية المخطط لها لمعرض إكسبو 2030".



ستقام بطولة كأس رايدر هذا العام في ملعب الجولف الشهير ماركو سايمون خارج العاصمة الإيطالية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. (أنسامد).



