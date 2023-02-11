ميلوني : نتائج قمة الاتحاد الأوروبي "انتصار عظيم لإيطاليا"

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن نتائج قمة المجلس الأوروبي التي عُقدت في بروكسل تمثل "انتصارا عظيما لإيطاليا"، معربة عن ارتياحها لمخرجات القمة.



وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة : "أعتبر نفسي مرتاحة للغاية" لنتائج قمة المجلس الأوروبي، مؤكدة أن الوثيقة التي تتضمن نتائج القمة "انتصار عظيم لإيطاليا.



وأضافت "لقد تم اتخاذ خطوات مهمة للغاية بشأن بعض القضايا الحساسة بشكل خاص"، مشيرة "أنا مرتاحة للغاية بشأن قضية المهاجرين".



وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية : "بالأمس تم وضع مبدأ. النهج يتغير إلى نهج مختلف تمامًا عما كان عليه في السنوات الأخيرة"، مؤكدة أن هذا النهج يتضمن جملة لم يكن من الممكن مطلقًا وضعها من قبل، وهي " الهجرة مشكلة للاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى استجابة من الاتحاد الأوروبي". (أنسامد).



