ميلوني تصافح الرئيس الأوكراني زيلينسكي في بروكسل

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - تبادلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المصافحة باليد والاحتضان، الخميس، خلال التقاط صورة الزعماء باجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها ميلوني - التي أدت اليمين كرئيسة وزراء في إيطاليا في أكتوبر الماضي- وزيلينسكي وجها لوجه، على الرغم من أنهما تحدثا عبر الهاتف في السابق.



وأجرت ميلوني وزيلينسكي محادثات ثنائية على هامش القمة، الخميس.



وصباح الخميس، انتقدت ميلوني قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بتوجيه دعوة إلى زيلينسكي لزيارة باريس، واصفة هذه الدعوة بأنها "غير مناسبة". وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد شارك في المحادثات مع زيلينسكي في باريس أيضا.



وشددت ميلوني عند وصولها إلى القمة أنه ينبغي أن يكون للاتحاد الأوروبي موقف موحد، مضيفة أن إيطاليا ملتزمة تماما بدعم كييف منذ الغزو الروسي، قائلة إن "مساهمتنا" شاملة، في إشارة إلى تقديم كافة أشكال الدعم.



وأضافت ميلوني، "ندرك أن الصراع في أوكرانيا يشملنا جميعا، ودعم أوكرانيا هو أفضل وسيلة للتوصل إلى مفاوضات محتملة"، مشيرة إلى أن روما تريد أن تكون لاعبا رئيسيا بما في ذلك في مرحلة إعادة إعمار أوكرانيا.



ودافع ماكرون عن موقفه تجاه انتقادات ميلوني، بشأن الاجتماع الذي جمعه مع زيلينسكي، الأربعاء في باريس.



وقال ماكرون إنه لا يعتبر أن اجتماعه مع زيلينسكي غير مناسب، مشددا، "ألمانيا وفرنسا لعبا دورا محوريا في قضية أوكرانيا على مدار ثماني سنوات". (أنسامد).



