زلزال تركيا / سوريا: إيطاليا تعرب عن تضامنها وترسل مساعدات

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن تضامنها مع المتضررين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا خلال الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل الالاف.



وقالت الحكومة الإيطالية في بيان " تتابع رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإستمرار التطورات - التي يتم تحديثها باستمرار من قبل إدارة الحماية المدنية - المتعلقة بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا على الحدود مع سوريا، وتعرب عن تعاطفها وتضامنها مع المتضررين".



ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه تحدث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو للتعبير عن دعم إيطاليا وعرض مساعدة إدارة الحماية المدنية الإيطالية.



وذكرت مصادر وزارة الخارجية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن مقتل أو إصابة أي إيطالي في الكارثة.



في البداية بعد وقوع الزلزال، رفعت إدارة الحماية المدنية الايطالية حالة التأهب لاحتمال حدوث تسونامي وتم تعليق حركة السكك الحديدية لفترة وجيزة في المناطق الجنوبية من صقلية وكالابريا وبوجليا قبل رفع الإنذار. (أنسامد).



